Ein israelischer Beamter erklärte der "Jerusalem Post", dass Israel nicht unbedingt davon ausgeht, dass alle neun Geiseln, die in der ersten Phase freigelassen werden sollten, am Samstagmorgen freigelassen werden, sondern vielmehr, dass drei Geiseln gemäß der Waffenstillstandsvereinbarung am Samstag freigelassen werden und der Rest in den darauffolgenden Tagen.