Koalitionsverhandlungen in Österreich kurz vor dem Abbruch

ÖVP-Chef Christian Stocker (l) und FPÖ-Chef Herbert Kickl geben ein Pressestatement (Archivbild): An der Frage, wer das Innenministerium bekommt, könnten die Koalitionsverhandlungen scheitern. (Quelle: Helmut Fohringer/imago-images-bilder)

Der Ton zwischen ÖVP und FPÖ ist in den vergangenen Tagen rauer geworden. Dabei geht es vor allem um die Frage nach einem Ministerium.

Die Verhandlungen zwischen der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) und der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) stehen am Scheideweg. Die FPÖ hat laut Medienberichten der Konservativen ein Ultimatum gegeben. Bis 11 Uhr am Mittwoch habe die Gegenseite Zeit, auf ihr letztes Angebot zur Verteilung der Ministerien einzugehen, sonst würden die Verhandlungen abgebrochen.

Der größte Streitpunkt ist dabei das Innenministerium. Beide Parteien beanspruchen dieses für sich. Im Innenministerium seien die "Kernkompetenzen" der Rechtspopulisten in den Bereichen Sicherheit und Asyl angesiedelt, argumentierte FPÖ-Chef Herbert Kickl in sozialen Medien. Im Gegenzug bietet seine Partei der ÖVP wichtige Agenden wie Außenpolitik, Wirtschaft, Infrastruktur und Verteidigung an.