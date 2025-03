Es hätte die große Entlastung werden können, angeordnet vom höchsten Gericht des Landes. Doch nach dem Urteil der Verfassungsrichter in Karlsruhe ist nun klar: Daraus wird nichts. Der Solidaritätszuschlag in seiner aktuellen Form ist verfassungskonform, auch künftig werden ihn Gutverdiener und Unternehmen weiter zahlen müssen. ( Mehr dazu lesen Sie hier .)

Die gute Nachricht: Auf ewig darf es dem Gericht zufolge so nicht weitergehen. Die schlechte: Kurzfristig hilft das denen wenig, die unter dem Soli ächzen. Darum müssen nun Union und SPD , die Koalitionäre in spe, ran – und zumindest einen Teil der Betroffenen finanziell entlasten.

Gemäß einer Berechnung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zahlen geschätzt rund 600.000 Kapitalgesellschaften in Deutschland noch immer die Abgabe, die einst für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West vorgesehen war. Die Summe, die sie an den Fiskus überweisen, beläuft sich demnach für die Jahre 2020 bis 2028 auf insgesamt 65 Milliarden Euro – extrem viel Geld, das die Firmen so nicht für dringend notwendige Investitionen, Digitalisierung und Modernisierung ausgeben können.