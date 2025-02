Shiri Bibas mit Baby Kfir: Die Familie wurde am 7. Oktober 2023 von der Hamas entführt. (Quelle: Hostages Family Forum via AP)

Die palästinensische Terrorgruppe Hamas hat Israel eine Liste mit vier Namen getöteter Geiseln übergeben, deren Leichen am Donnerstag an Israel übergeben werden sollen. Dabei handelt es sich laut dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten um Shiri Bibas und ihre zwei Kinder Ariel und Kfir Bibas, über deren Schicksal bis zuletzt Ungewissheit herrschte. Am Dienstag hatte die Hamas bereits angekündigt, die Leichen der Familie am Donnerstag zu übergeben.