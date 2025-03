Hinweise auf Atomwaffen in Belarus – in Nato-Reichweite

Ein unscheinbares Foto aus dem Herbst 2024 wirft Fragen auf: Es zeigt den Kommandeur der 1.405. Basis vor einem Monitor, der Strahlungswerte anzeigt. Das verwendete Messgerät wird in Belarus üblicherweise nur in besonders gesicherten Einheiten oder in der Nähe von Nuklearanlagen eingesetzt – was an diesem Standort nicht zutrifft. Beobachter sehen darin ein mögliches Indiz für atombezogene Vorgänge oder Vorbereitungen im Umfeld der Basis.