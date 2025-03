Obwohl es in Texas ein Massenausbruch von Masern gibt und auch andere Bundesstaaten neue Fälle melden: Der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat in einem Interview mit Fox News angedeutet, dass natürliche Immunität durch eine Masern-Infektion der beste Schutz vor einer weiteren Erkrankung sei. Mit mehreren Unwahrheiten rät er wenigstens indirekt von Impfungen ab.

Der Ausbruch in Texas begann Ende Januar. Inzwischen haben sich hunderte Menschen infiziert. 29 Personen wurden in Kankenhäuser eingeliefert und ein nicht geimpftes Kleinkind starb. Das ist der erste derartige Todesfall in den Vereinigten Staaten seit zehn Jahren, berichtet die "New York Times". Inzwischen hat sich der Ausbruch auf weitere US-Staaten ausgebreitet.