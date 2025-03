Trotz legalem Aufenthaltsstatus Deutscher inhaftiert – US-Beamte sollen ihn misshandelt haben

Die US-amerikanische Flagge hinter Stacheldraht: US-Behörden haben wohl einen Deutschen festgenommen und misshandelt. (Quelle: IMAGO/Jim West)

Seit fast 20 Jahren lebt er in den USA – nun wurde er bei der Einreise verhaftet. Fabian Schmidt wird von den US-Behörden seit mehr als einer Woche festgehalten.

Ein deutscher Green-Card-Inhaber ist bei seiner Rückkehr in die USA am Flughafen Logan in Boston festgenommen worden. Laut seiner Familie wurde Fabian Schmidt, der seit 2007 in den USA lebt, von US-Behörden in ein Abschiebegefängnis gebracht. Die genauen Gründe für seine Inhaftierung sind unklar.

Der in New Hampshire lebende Elektroingenieur war nach einem Aufenthalt in Luxemburg am Freitag in die USA zurückgekehrt. Seine Partnerin, die ihn am Flughafen abholen wollte, wartete stundenlang vergeblich. Erst am Dienstag erhielt seine Mutter ein Lebenszeichen von ihm: Schmidt sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut seiner Familie berichtete er von einer stundenlangen, harten Befragung durch US-Behörden, in deren Verlauf er unter Druck gesetzt worden sei, seine Green Card aufzugeben. Schmidts Mutter erzählte dem Nachrichtenportal "WGBH" von den Vorgängen.

Mutter erzählt von Misshandlungen im Gefängnis

Doch damit nicht genug: Schmidts Mutter berichtet davon, dass ihr Sohn in Untersuchungshaft misshandelt worden sei. Er habe sich nackt ausziehen müssen, sei von zwei Beamten unter eine kalte Dusche und danach wieder auf einen Stuhl gesetzt worden. Darüber hinaus sagt Schmidts Mutter, ihr Sohn habe nur eingeschränkten Zugang zu Essen und Wasser bekommen, außerdem hätten ihm die Beamten seine Medikamente gegen Depressionen und Angstzustände nicht gegeben.

Nach einiger Zeit in Untersuchungshaft, in der er dehydriert gewesen sei, sei Schmidt dann zusammengebrochen. Daraufhin habe man ihn in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile sei er in die Wyatt-Haftanstalt in Central Falls im US-Bundesstaat New Hampshire verlegt worden.

Früheres Cannabis-Vergehen als Grund?

Schmidts Mutter erklärte, ihr Sohn habe in der Vergangenheit eine geringe Strafe wegen eines Cannabis-Vergehens erhalten, das später in Kalifornien entkriminalisiert wurde. Eine verpasste Anhörung in diesem Fall könnte die Ursache für die Festsetzung sein, schreibt "WBGH". Nach Angaben des Einwanderungsrechtlers Curtis Morrison kann eine Green Card nicht ohne richterlichen Beschluss entzogen werden. "Nur ein Einwanderungsrichter kann diese Entscheidung fällen", so Morrison. US-Behörden sehen in bestimmten Straftaten oder Verfehlungen jedoch mögliche Abschiebegründe.