Israel hat laut Insidern der US-Regierung mitgeteilt, nicht zwei Wochen warten zu wollen, bis ein Abkommen zum Abbau wichtiger Teile des iranischen Atomprogramms erreicht sein könnte. Israel könne auch allein handeln, bevor die Frist ablaufe, sagten zwei mit dem Thema vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Israel habe der Trump-Regierung die Bedenken am Donnerstag in einem Telefonat mitgeteilt, bei dem eine angespannte Atmosphäre geherrscht habe. Israel glaube, dass es nur ein begrenztes Zeitfenster habe, um gegen die tief in einen Berg hineingebaute Atom-Anlage Fordo vorzugehen. Nach Einschätzung von Beobachtern benötigt Israel dafür eigentlich bestimmte US-Bomben.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, er werde binnen zwei Wochen darüber entscheiden, ob sich die USA in den israelisch-iranischen Krieg einmischen. Einem Insider zufolge hält Israel dieses Zeitfenster für zu lang.

Mehrere Bomben oder Spezialkräfte am Boden?

Zu den israelischen Teilnehmern des Gesprächs vom Donnerstag gehörten einem der Insider zufolge Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Israel Katz und Militärchef Eyal Zamir. US-Vizepräsident JD Vance habe in dem Telefonat gesagt, die USA sollten nicht direkt involviert sein. Vance habe angedeutet, dass Israel die USA in einen Krieg hineinziehen würden. Auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sei bei dem Gespräch dabei gewesen.

Trump zögerlich: Druck aus eigener Partei

Einige von Trumps Anhängern halten einen US-Schlag gegen den Iran für falsch. Sie fordern, die USA nicht in einen neuen Nahostkrieg zu verwickeln. Vance hat in der Vergangenheit die US-Beteiligung an Konflikten wie im Irak und in Afghanistan kritisiert. Zuletzt hat er Trump gegenüber Kritikern der eigenen republikanischen Partei aber verteidigt, die gefordert hatten, sich aus dem Iran-Konflikt herauszuhalten. Manche Republikaner haben auch erklärt, sie hofften, dass Trump Israel helfen werde, Irans Atomprogramm zu zerstören.