Erin Delaney, Direktorin des Global Centre for Democratic Constitutionalism in London, sieht in Trumps Erklärung einen Angriff auf die ungeschriebenen Normen der US-Verfassung. Sollte Trump tatsächlich strafrechtlich gegen von Biden begnadigte Personen vorgehen, könnte dies eine rechtliche Kettenreaktion auslösen, die Jahrzehnte an Regierungspraxis infrage stellt.