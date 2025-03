USA schieben mutmaßliche Kriminelle nach El Salvador ab

Donald Trump lässt Häftlinge in ein Mega-Gefängnis in El Salvador bringen. Die Zellen haben weder Fenster noch Matratzen – und Besuch erhalten die Gefangenen auch nicht.

Immer mehr US-Amerikaner schließen sich offenbar der ukrainischen Armee an. Das berichtet die Zeitung "The Kyiv Independent". Für viele ist Donald Trumps Schwenk in der Ukraine-Politik eine Motivation. Für die Ukraine sind die Soldaten essentiell: Viele von ihnen haben wertvolle Kampferfahrung und Kiews Truppen mangelt es an Personal. Mehr zu den ausländischen Kämpfern in ukrainischen Reihen lesen Sie hier.