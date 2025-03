Crosetto sagte, die Gespräche sollten auf technischer Ebene wieder aufgenommen werden, sobald sich die Lage beruhigt hat. "Es geht darum, was für die Nation am nützlichsten und sichersten ist", sagte der Minister. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will ein abhörsicheres Kommunikationssystem für Regierung und Militär anschaffen. Einer der Kandidaten dafür ist Starlink. Der Konzern betreibt 6.700 Satelliten in niedriger Umlaufbahn und ist einer der führenden Anbieter in diesem Sektor. Insider berichteten Reuters, dass die Regierung in Rom einen Fünfjahresvertrag im Wert von insgesamt 1,5 Milliarden Euro mit Starlink erwogen hat. In der Opposition war das Vorhaben auf Kritik gestoßen.