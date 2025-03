Israels Armee greift weiter an Opfer nach Angriff auf Gaza-Klinik – Hamas-Mitglied getötet

Von dpa 24.03.2025 - 00:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rauch steigt von einem israelischen Luftangriff neben dem Nasser-Krankenhaus auf: Ein hochrangiges Hamas-Mitglied soll getötet worden sein. (Quelle: Mohammed Talatene/dpa/dpa-bilder)

Israels Armee greift in Gaza weiter massiv an. In der zweiten Etage einer Klinik wird ein hochrangiges Hamas-Mitglied ausgeschaltet. Es kommt zu weiteren Toten.

Bei einem israelischen Angriff in einer Klinik im Süden des Gazastreifens sind palästinensischen Angaben zufolge fünf Menschen getötet worden, darunter ein Mitglied des Hamas-Politbüros. Mitarbeiter des Nasser-Krankenhauses in der Stadt Chan Junis teilten mit, dass das israelische Militär in der zweiten Etage der Klinik angegriffen habe. Israels Armee sagte, das Ziel sei ein wichtiges Mitglied der Terrororganisation Hamas gewesen, das in einem Bereich der Klinik aktiv gewesen sei. Eine von Israels Militär veröffentlichte Grafik weist einen Teil der zweiten Etage der Klinik als diesen Bereich aus.

Laut der Hamas sowie palästinensischen Berichten war Ismail Barhum, Mitglied des Politbüros der Hamas, Ziel des Angriffs gewesen und dabei auch getötet worden. Israels Armee wollte dies auf Anfrage zunächst nicht bestätigen. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz lobte die Armee unterdessen für die Tötung Barhums. Israelischen Medien zufolge war Barhum unter anderem für die Verteilung von Geldern innerhalb der Terrororganisation zuständig. Die Hamas nannte ihn "eine tragende Säule" der Islamistenorganisation.

Israel: Hamas nutzt Krankenhaus als Unterschlupf

Israels Armee führte den Angriff nach eigener Darstellung "nach umfangreichen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und mit präziser Munition" aus, um Schäden an der Umgebung so gering wie möglich zu halten. Sie warf der Hamas vor, das Krankenhaus als Unterschlupf zu missbrauchen. Nach Darstellung der Hamas wurde Barhum in der Nasser-Klinik behandelt. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.