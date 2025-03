Hunderte von PalĂ€stinensern haben im Norden des Gazastreifens fĂŒr ein Ende des Kriegs mit Israel demonstriert. In spontanen MĂ€rschen forderten die Demonstranten nach Angaben von Augenzeugen auch ein Ende der Hamas-Herrschaft in dem weitgehend zerstörten KĂŒstenstreifen. In der NĂ€he des Indonesischen Krankenhauses versammelten sich viele junge Menschen und forderten in Sprechchören, den seit eineinhalb Jahren tobenden Krieg zu beenden.