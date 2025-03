Kritik für innenpolitische Rochaden

Baerbock soll den Vorsitz der UN-Generalversammlung in New York im September antreten, ihre Amtszeit würde ein Jahr dauern. Ursprünglich war dafür die deutsche Top-Diplomatin Helga Schmid vorgesehen. Nun soll die Position aber politisch besetzt und Baerbock als deutsche Kandidatin für die Sitzungsperiode 2025/26 benannt werden.

Umfrage: Deutsche lehnen Nominierung ab

Er kenne die Vereinten Nationen "sehr gut" und schätze diese, sagte Heusgen nun dem "Spiegel". Die "Glaubwürdigkeit" Deutschlands dort sei "extrem wichtig". Besonders störe ihn in diesem Zusammenhang die Abkehr von der ursprünglich vorgesehenen Kandidatin Helga Schmid. "Sie war die ideale Kandidatin, um die 193 Staaten der Generalversammlung zusammenzuhalten", sagte Heusgen. "Ein UNO-Kollege hat mir geschrieben: 'Wir dachten, so was passiert nur in autoritären Staaten.'"