Nach dem Besuch des US-Verteidigungsministers sorgt eine geplante Truppenstationierung in Panama für Protest. Die Opposition ist in Aufruhr.

Nach einem dreitägigen Besuch des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth haben Politiker der Opposition in Panama schwere Vorwürfe gegen ihre Regierung erhoben. Grund ist eine geplante Ausweitung der US-Militärpräsenz auf dem Gebiet dreier teils ehemaliger US-Basen im Land. Das Vorhaben gehe laut Oppositionsführer Ricardo Lombana einer "verdeckten Invasion" gleich – ohne Schüsse, aber mit Druck und Drohungen.

Am Donnerstag hatte der frühere US-Präsident Donald Trump gegenüber Journalisten erklärt: "Wir haben viele Truppen nach Panama verlegt." Nach offiziellen Angaben will das US-Militär unter anderem Fort Sherman, den Marinestützpunkt Rodman und die Luftwaffenbasis Howard für Trainingszwecke, humanitäre Missionen und die Lagerung von Material nutzen.

Panama betont Souveränität – Details werfen Fragen auf

Die panamaische Regierung betont, dass das am Mittwoch unterzeichnete Memorandum of Understanding (MOU) keine ständige Stationierung vorsehe. Panamas Sicherheitsminister Frank Abrego erklärte, das Abkommen verletze nicht die Souveränität Panamas. Die US-Nutzung der Einrichtungen sei demnach zeitlich begrenzt.

Doch ein Blick in das MOU zeigt: Luftaufnahmen der drei Standorte markieren explizit Flächen für US-Eigentum und Personal. Für die Opposition ist klar: Wenn Panama die Erlaubnis einholen muss, um Zugang zu erhalten, handele es sich de facto um eine Militärbasis. "Wenn sie dort machen können, was sie wollen, ist es eine Basis", sagte Ricardo Lombana.

Erinnerung an US-Invasion von 1989

Die Rückkehr von US-Soldaten weckt bei vielen Menschen in Panama unangenehme Erinnerungen. 1989 hatten US-Truppen unter dem Deckmantel von "Operation Just Cause" das Land besetzt – tausende Zivilisten wurden getötet. Die letzten US-Basen wurden 1999 gemäß den Torrijos-Carter-Verträgen geschlossen. Deren Neutralitätsabkommen verbietet eine dauerhafte militärische Präsenz ausländischer Staaten.