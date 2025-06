Aktualisiert am 18.06.2025 - 13:45 Uhr

Ein Abrams-Panzer in Washington (Archivbild): Das gut fünfzig Tonnen schwere Gefährt war beim Abtransport in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. (Quelle: Kevin Lamarque)

Tödliches Unglück in Washington: Beim Abtransport eines Panzers nach Trumps Militärparade in Washington wurde eine Fußgängerin von einem Lkw überrollt.

Im Nachgang zur Militärparade von US-Präsident Donald Trump ist es in Washington zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Demnach erfasste ein Lastwagen, der einen gut fünfzig Tonnen schweren Abrams-M1-Panzer zu einem Verladebahnhof im US-Bundesstaat Maryland bringen sollte, eine Frau. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten das Leben der Frau nicht mehr retten, berichte die Zeitung "USA Today".

An der Parade am vergangenen Samstag waren rund 150 Militärfahrzeuge wie die Abrams-Panzer, gut 50 Flugzeuge und Helikopter sowie rund 6.000 Soldaten beteiligt. Es war die erste Militärparade in Washington seit der Truppenparade nach dem Erfolg im Golfkrieg 1991.