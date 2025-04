Hans-Christian Strache ließ wohl Ex überwachen

Die Nachwehen der Ibiza-Affäre lassen die rechte FPÖ bislang nicht los: Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" veröffentlichte jetzt eine Liste, wofür der ehemalige Partei-Chef Hans-Christian Strache Parteigelder ausgegeben haben soll. Auch die Namen noch aktiver Parteimitglieder tauchen in den Ermittlungen auf.

Wie der "Spiegel" unter Berufung auf Ermittlungsdokumente schreibt, soll der Partei so ein Schaden von 1.065.803,64 Euro entstanden sein – wohl aus verschiedenen Töpfen der Partei, aus Landes- und Bundesebene. In der Akte werden die Ausgaben aufgedröselt: Insgesamt wurden so 3.225,28 Euro für "Zigaretten und Süßigkeiten" ausgegeben, 9.564 Euro wurden verwendet, um die erste Ehefrau von Strache zu observieren. Andere Kosten sind der Umbau einer Wohnung oder Apothekenrechnungen.