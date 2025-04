Randale in Flugzeug – Notlandung am BER

Von afp 24.04.2025 - 19:50 Uhr Lesedauer: 1 Min.

König Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud: In seinem Land wird regelmäßig die Todesstrafe verhängt. (Quelle: Tomohiro Ohsumi/dpa)

In Saudi-Arabien sind in diesem Jahr schon deutlich mehr Menschen exekutiert worden als im Vorjahr zu dieser Zeit. Amnesty International schlägt nun Alarm.

Amnesty International hat einen "alarmierenden Anstieg" der Hinrichtungen in Saudi-Arabien kritisiert. Seit Januar seien in dem Land bereits mindestens 88 Menschen exekutiert worden, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag. 52 der Todeskandidaten waren demnach wegen Drogenvergehen zum Tode verurteilt worden. Saudi-Arabien verstoße damit klar gegen das Völkerrecht und Bestimmungen, die die Verhängung der Todesstrafe auf "schwerste Verbrechen" beschränkten, erklärte die stellvertretende Amnesty-Regionaldirektorin Kristine Beckerle.

Die von der Organisation vorgelegten Zahlen stimmen mit einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP überein, die auf Berichten in saudischen Medien basiert. Demnach stieg die Zahl der Hinrichtungen in Saudi-Arabien zuletzt an: 2024 waren es laut den AFP-Berechnungen 338 Exekutionen, 2023 wurden 170 Todesstrafen vollstreckt. 2022 war mit 196 Hinrichtungen der damalige Höchststand erreicht worden.