China hat mit einer symbolischen Aktion im Südchinesischen Meer seinen Anspruch auf eine umstrittene Insel markiert und damit die Anrainerstaaten Vietnam und Philippinen provoziert. Mitglieder der chinesischen Küstenwache entrollten auf dem vietnamesisch verwalteten Eiland Sandy Cay ihre Landesflagge. Der chinesische Staatssender CCTV verbreitete am Samstagmorgen ein Foto von der Aktion, wie unter anderem die "Financial Times" berichtet.

In dem Bericht des Staatsfernsehen hieß es demnach, die chinesische Küstenwache habe die "maritime Kontrolle" über die nur 200 Quadratmeter große Sandbank hergestellt und dort die "staatliche Oberhoheit ausgeführt". Nach der Aktion hätten die Chinesen die Flagge allerdings wieder eingerollt und seien abgefahren, sagte ein philippinischer Marinesprecher der "Financial Times".

"Womöglich belästigen uns die Chinesen jetzt noch mehr"

Auch wenn Sandy Cay seit 1974 unter vietnamesischer Kontrolle steht, dürfte die Aktion vor allem gegen die Philippinen gerichtet sein. Die beiden Anrainer am Südchinesischen Meer sind in den vergangenen Jahren immer wieder aneinandergeraten. Abgesehen vom Streit um die Spratly-Inseln, zu denen auch Sandy Cay gehört, geht es dabei vor allem um Fischereirechte. Schiffe der chinesischen Küstenwache bedrängen immer wieder philippinische Fischer, was zu schweren diplomatischen Verstimmungen zwischen beiden Ländern führt.