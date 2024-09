Diese Vorfälle sorgen auf den Philippinen nicht nur für große Wut. Es gibt regelmäßig Proteste gegen China und es wächst allgemein die antichinesische Stimmung. Bei einer Umfrage im Frühjahr 2024 gaben knapp 80 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger auf den Philippinen an, ihr Land verteidigen zu wollen. Gleichzeitig gibt es kaum ein anderes Land, in dem die USA in der Bevölkerung beliebter sind, und das, obwohl der ehemalige Präsident Rodrigo Duterte antiamerikanische Positionen vertrat.

China ringt um Kontrolle

Die Philippinen werden also wahrscheinlich nicht nachgeben, auch weil es den USA gelungen ist, in der Region ein Sicherheitsbündnis gegen China zu bilden. Darunter sind Regionalmächte wie Australien , Südkorea und Japan. Die aggressive Expansionspolitik Chinas im Südchinesischen Meer führt dazu, dass sich auch Länder wie Vietnam langsam in die Arme der Amerikaner flüchten. Peking ist zunehmend isoliert.

Alexander Görlach, Senior Fellow am Carnegie Council for Ethics in International Affairs in New York, sagte dem "Münchner Merkur": "Am Ende geht es Peking darum, aus dem internationalen Meer ein nationales Gewässer zu machen. Das kann nur dann gelingen, wenn die Inseln im Westphilippinischen Meer chinesisch sind." Die Philippinen haben ihr Seegebiet im Südchinesischen Meer in "Westphilippinisches Meer" umbenannt. Görlach ergänzte: Sollte sich China durchsetzen, bestünde "akute Kriegsgefahr mit den Vereinigten Staaten und ihren Nato-Partnern in der freien Welt".