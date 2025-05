Israelischer Minister will Gaza "befreien und besiedeln"

Aktualisiert am 27.05.2025 - 09:58 Uhr

Aktualisiert am 27.05.2025 - 09:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mitte des Monats hat Israel in Gaza eine neue Militäroffensive gestartet. Einer der Minister prescht nun mit extremen Forderungen vor.

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich fordert einen harten Kurs in Gaza – inklusive neuer israelischer Siedlungen im Gazastreifen. Wie die "Jerusalem Post" schreibt, erklärte er am Montag bei einer Demonstration im Rahmen des Jerusalem-Tags, dass Israel "keine Angst vor dem Wort Besatzung" habe: "Wir befreien den Gazastreifen – und besiedeln ihn". Der Jerusalem-Tag ist ein israelischer Nationalfeiertag, der jährlich an die "Wiedervereinigung Jerusalems" im Sechstagekrieg von 1967 erinnert.