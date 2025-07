Die Nerven liegen blank

Unruhe im Ministerium

An dieser Position regt sich Protest, auch in seinem Ministerium. Mittlerweile fordert eine Gruppe von Diplomatinnen und Diplomaten intern im Auswärtigen Amt einen Kurswechsel in der Israelpolitik. Der "Spiegel" hatte zuerst über die Gruppe berichtet. Ihre Mitglieder werfen der Bundesregierung Doppelmoral vor, denn nach ihrer Auffassung dürfe Israels Regierung nicht anders als Russland behandelt werden, wenn sie Völkerrecht breche.

Zuvor hatten ein Großteil der EU-Staaten einen Brief unterzeichnet, in dem eine sofortige Waffenruhe in Gaza gefordert wird. Die Bundesregierung steht in der Frage international immer mehr am Pranger, und mit der SPD-Bundestagsfraktion fordert mittlerweile ein Teil der Bundesregierung eine nachträgliche Unterzeichnung des Briefes. In der Gaza-Frage wird es für Merz und Wadephul immer einsamer, und der Druck wächst. Auch deshalb könnte sich die Bundesregierung am Freitag auf eine gemeinsame Erklärung mit Großbritannien und Frankreich eingelassen haben, die Israel deutlich kritisiert und die eine Waffenruhe fordert. Doch ob diese Erklärung politische Folgen haben wird, ist unklar.