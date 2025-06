Oberster Führer nur ein Stellvertreter

Der zwölfte und letzte dieser Imame, Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi, ist nach schiitischer Überzeugung nicht gestorben, sondern lebt in Verborgenheit (Ghaiba). Gläubige erwarten seine Rückkehr am Ende der Zeiten, um Gerechtigkeit herzustellen und das Böse zu besiegen.

Die Rolle des obersten Führers des Iran ist daher die eines Stellvertreters, der so lange regiert, bis der zwölfte Iman aus seiner Ghaiba zurückkehrt. Das Herrschaftssystem wird auch in Bezug auf diesen Umstand "Statthalterschaft des Rechtsgelehrten" (welayat-e-amr) genannt.

Ein Expertenrat wählt den obersten Führer

So steht in der Verfassung des Irans: "In der Islamischen Republik Iran steht während der Abwesenheit des entrückten zwölften Imams – möge Gott fügen, dass er baldigst kommt – der Führungsauftrag (Imamat) und die Führungsbefugnis (welayat-e-amr) in den Angelegenheiten der islamischen Gemeinschaft dem gerechten, gottesfürchtigen, über die Erfordernisse der Zeit bewussten, tapferen, zur Führung befähigten Rechtsgelehrten zu."