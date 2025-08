"Fast wie 1933"

Denn wie katastrophal die Lage ist, zeigte gerade erst ein Hilferuf zweier grüner Kommunalpolitiker aus dem thüringischen Gotha. Sie schrieben einen Brief an die Parteispitze, berichteten von Übergriffen und Anfeindungen – von Morddrohungen beim Wahlkampf auf offener Straße. Im Gespräch mit t-online findet einer der beiden, Matthias Kaiser, drastische Worte: "Das sind ja Situationen, die einen ja fast an die Zeit vor 1933 erinnern, wenn man einfach mit einer Selbstverständlichkeit angefeindet wird."

Dass die Lage im Osten ernst ist, hat offenbar auch die Parteispitze erkannt. Im September soll es in Lutherstadt Wittenberg einen Ost-Kongress geben, um Mitglieder aus dem Osten und dem Westen miteinander zu vernetzen. Vor einigen Wochen kündigten die Grünen eine Art Ost-Offensive an: Ein neuer Beirat, in dem auch externe Mitglieder sitzen sollen, soll weitere Ideen und Anregungen entwickeln. Banaszak selbst will bald ein Büro in Brandenburg an der Havel eröffnen, um auch außerhalb Berlins und seines Wahlkreises im Duisburger Norden ansprechbar zu sein.

Schnack mit Banaszak

Er sei auf seiner Sommerreise im Osten unterwegs, "um zu erspüren, was im Argen liegt", sagt er im Büro der Grünen in Ludwigslust. Rund ein Dutzend Parteimitglieder und Sympathisanten haben sich hier zum "Schnack mit Felix Banaszak" versammelt. Es gibt Kaffee, belegte Brötchen und Bio-Limonade. Die Gruppe versammelt sich in dem kleinen Raum mit großem Fenster um einen großen Tisch herum. Hier können Fragen an den Parteichef aus dem nahen und doch so fernen Berlin gestellt werden. An Felix, wie sie ihn hier einfach nennen.

Der gibt sich zugänglich und nahbar. Er sei ein "Kind des Ruhrgebiets", gibt er freiheraus zu. Diese Reise hier, die mache er auch als "Lernreise". Man müsse hier jetzt in einer "extrem angespannten Lage wieder ein Fundament bauen", so Banaszak, der offenbar nicht zu hohe Erwartungen schüren will und das erste Mal in Ludwigslust ist. "Unsere Strategie als Bundesgrüne ist es, im Osten wieder mehr Fuß zu fassen. So muss man es demütig und nüchtern sagen, weil es nicht darum geht: Wir schreiben jetzt ein Papier und dann haben wir demnächst hier 25 Prozent."