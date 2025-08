Die Zahl der Erstanträge auf Asyl in Deutschland ist in den ersten sieben Monaten des Jahres deutlich zurückgegangen. Von Januar bis Juli registrierten die Behörden 70.011 Anträge, wie das Bundesinnenministerium der "Bild am Sonntag" bestätigte. Dies war ein Rückgang um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im vergangenen Jahr hatte es von Januar bis Juli 140.783 Anträge gegeben.

Zurückweisungen an der Grenze

Kontrollen werden fortgesetzt

Dobrindt will jedenfalls an den verschärften Grenzkontrollen bis auf Weiteres festhalten. "Wir liefern die Asylwende“, sagte er dem Magazin "Focus". "Unsere Grenzkontrollen wirken und werden weiterhin aufrechterhalten." Die Grenzkontrollen sind derzeit bis zum 15. September befristet. Eine Verlängerung müsste Dobrindt der EU-Kommission mitteilen.

In der "Bild am Sonntag" verwies der Innenminister auch auf weitere Maßnahmen. "Wir wollen Verfahren an den EU-Außengrenzen, schnellere Entscheidungen und konsequente Rückführungen". Auch gegen Schleuser werde härter vorgegangen. "Denn der Staat muss regeln, wer in unser Land kommt, nicht die kriminellen Schleuserbanden."