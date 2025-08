Der Fußballverein Borussia Dortmund hat rechtliche Schritte gegen den Dortmunder Kreisverband der AfD eingeleitet. Anlass ist ein Sticker mit dem Slogan "Beim Fußball schwarz-gelb – am Sonntag blau", den die Partei offenbar im Rahmen ihres Kommunalwahlkampfs verwendet hat. Auf dem Aufkleber ist das Parteidesign samt -logo zu sehen. Die Kommunalwahl in Dortmund findet am 14. September statt. Zuerst berichteten die "Ruhr Nachrichten" über den Fall.