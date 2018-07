Kostspielige Koorperation

Italien und Großbritannien investieren in Kampfjet

16.07.2018, 18:58 Uhr | AFP

Bis 2025 sollen mehr als zwei Milliarden Euro in den Bau eines italienisch-britischen Kampfflugzeuges investiert werden. Theresa May erhofft sich dadurch die Absicherung der Rüstungsindustrie Großbritanniens.

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag den Bau eines neuen Kampfflugzeuges für die Streitkräfte ihres Landes bekannt gegeben. Gemeinsam mit der italienischen Firma Leonardo, den britischen Unternehmen BAE und Rolls-Royce sowie dem europäischen Konzern MBDA werde die Regierung das Projekt "Tempest" vorantreiben, sagte May.

Kampfflugzeug soll Rüstungsindustrie Großbritanniens absichern

Bis 2025 sollen nach ihren Angaben zwei Milliarden Pfund (2,3 Milliarden Euro) investiert werden. Die Initiative solle "auf lange Sicht" die Zukunft der Rüstungsindustrie in Großbritannien absichern, sagte May bei einer Messe im Londoner Vorort Farnborough.

Großbritannien will langfristig seine Typhoon-Kampfjets ersetzen, die in einer Kooperation produziert wurden, an der auch der europäische Flugzeugbauer Airbus beteiligt war.

Airbus entwickelt aktuell gemeinsam mit Dassault Aviation ein deutsch-französisches Kampfflugzeug. Auch diese neuen Kampfjets sollen längerfristig die alternden Tornado-Kampfjets und den Eurofighter der Bundeswehr sowie die Rafale-Maschinen der französischen Luftwaffe ersetzen.

Verwendete Quellen: AFP