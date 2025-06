AfD erreicht laut Umfrage Höchststand in Brandenburg

Aktualisiert am 26.06.2025 - 10:11 Uhr

Aktualisiert am 26.06.2025 - 10:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die AfD in Brandenburg (Archivbild). (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)

Eine aktuelle Umfrage zeigt ein Rekordergebnis für die AfD in Brandenburg. Viele Menschen sind unzufrieden mit der dort regierenden Koalition aus SPD und BSW.

Die oppositionelle AfD in Brandenburg hat laut einer aktuellen Umfrage einen neuen Höchstwert in Brandenburg erreicht. Der Erhebung des Instituts Infratest dimap im Auftrag des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) zufolge käme die Partei derzeit auf 32 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahlen wären. Die SPD würde auf 23 Prozent kommen, das BSW auf neun. Das wären für die SPD fünf und für das BSW drei Prozentpunkte weniger als im Dezember 2024.