Final-Flitzer müssen ins Gefängnis

Der Platzsturm russischer Aktivisten beim WM-Endspiel hat ernste Konsequenzen. Die vier Mitglieder Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot müssen ins Gefängnis, entschied ein Moskauer Gericht.

Harte Strafen für die Flitzer-Aktion beim WM-Endspiel: Ein Moskauer Gericht hat die Mitglieder Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot am Montag zu 15 Tagen Arrest verurteilt. Die drei Frauen und ein Mann hätten "grob gegen die Regeln für das Verhalten der Zuschauer verstoßen", teilte das russische Portal MediaZona mit.

Die Aktivisten waren in der 52. Minute des Finalspiels zwischen Frankreich und Kroatien auf das Spielfeld gerannt. Sie trugen dabei falsche Polizei-Uniformen. Ordnungskräfte stoppten sie und führten sie ab.



15 Tage Arrest: Veronika Nikulschina am Montag vor Gericht in Moskau. (Quelle: Sergei Karpukhin/Reuters)



Veronika Nikulschina, Olga Kuratschewa, Olga Pachtussowa und Pjotr Wersilow wurden außerdem für drei Jahre von allen sportlichen Veranstaltungen ausgeschlossen.

"Grober Regelverstoß": Olga Pachtussowa und Olga Kuratschewa vor ihrer Anhörung. (Quelle: Sergei Karpukhin/Reuters)



"Ich wollte aufzeigen, wie ungleich die Machtstrukturen angewendet werden", sagte Nikulschina bei der Verhandlung in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Die Gruppe hatte zuvor erklärt, mit der Aktion auch an den elften Todestag des russischen Dichters und Künstlers Dmitri Alexandrowitsch Prigow erinnern zu wollen.

