"Wirres Geschimpfe"

China reagiert mit heftigen Worten auf Pompeos Kritik

04.06.2019, 15:35 Uhr | AFP

China interessiert sich nur dann für Menschenrechte, wenn es in seinem Interesse liegt: Das wirft der US-Außenminister der Volksrepublik vor. Jetzt teilt Peking gegen Pompeo aus.

China hat empört auf Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo zur Menschenrechtslage in dem Land reagiert. Pompeos "wirres Geschimpfe und blödsinniges Gestammel" würden "im Mülleimer der Geschichte" landen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Dienstag.

Zum 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking hatte Pompeo die Hoffnungen auf eine Demokratisierung Chinas als gescheitert bewertet. Die Hoffnungen, dass Chinas Integration in das internationale System zu einer offeneren, toleranteren Gesellschaft führen würde, hätten sich zerschlagen. Der chinesische Staat dulde keinerlei Widerspruch und verletze die Menschenrechte jedes Mal, "wenn dies in seinem Interesse liegt", sagte der US-Außenminister.

Der Ministeriumssprecher findet harte Worte

Pompeos Äußerungen seien ein "bösartiger Angriff auf das politische Systems Chinas", verunglimpfe die Lage der Menschenrechte und der Religionsfreiheit in dem Land und stelle eine "ernste Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas" dar, sagte Ministeriumssprecher Geng Shuang.





Die chinesische Armee war in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen Studenten vorgegangen, die auf dem Tiananmen-Platz für mehr Demokratie demonstrierten. Hunderte, nach einigen Schätzungen sogar mehr als tausend, Menschen wurden getötet. Bis heute lässt Peking keine Aufarbeitung der Vorfälle zu.