Viele Festnahmen bei Moskauer Demo für Journalist Golunow

Bei einer Solidaritäts-Demo für den Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow in Moskau hat es offenbar eine Fülle willkürlicher Festnahmen gegeben. Oppositionsführer Alexej Nawalny und ein Spiegel-Mitarbeiter waren darunter.

Am Mittwoch sind bei einer nicht genehmigten Demonstration in Moskau auch der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny und Journalisten festgenommen worden. Mehrere hundert Menschen sollen abgeführt worden sein.



Die Moskauer "Spiegel"-Korrespondentin Christina Hebel berichtete, ihr russischer Spiegel-Kollege Alexander Chernyshev sei trotz seiner Akkreditierung festgenommen worden. Ein Video zeigt, wie er abgeführt wird und sie auf die Polizisten einredet.

Here’s video of @DerSpiegel's producer Alex Chernyshev getting detained by police despite having an official MFA journalist accreditation while covering the march in support of #IvanGolunov in Moscow with our correspondent @hebelowski pic.twitter.com/XNEzSlz5B7