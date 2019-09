Greta Thunberg: "Anders zu sein ist eine Superkraft"

Die Begründerin der "Fridays for Future"-Bewegung sieht sich immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert. Jetzt holt Greta Thunberg auf Twitter gegen ihre "Hater" aus – und ermutigt zum Anderssein.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat auf Twitter zu Mut zum Anderssein aufgerufen: "Anders zu sein ist eine Superkraft", schreibt die 16-Jährige. Die Jugendliche mit Asperger-Syndrom wird immer wieder beschimpft und mit Hasskommentaren überzogen. Jetzt wehrt sie sich: "Ich habe Asperger und das bedeutet, dass ich manchmal ein wenig anders bin als die Norm."

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And - given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU