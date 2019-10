Konflikt in der Ost-Ukraine

Luhansk: Truppen an der Frontlinie ziehen sich zurück

29.10.2019, 12:59 Uhr | AFP

Ein Wegweiser in der umkämpften Region Luhansk: Die erste Annäherung zwischen der ukrainischen Regierung und den Rebellen hatte im Oktober zu Protesten in Kiew geführt. (Archivbild) (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

Kommt die Ukraine dem Frieden einen Schritt näher? Ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten sollen abgezogen werden. Nach Angaben der Regierung hat der Prozess bereits begonnen.

Die ukrainische Armee hat am Dienstag den Beginn des Abzugs von Regierungstruppen und von Einheiten der prorussischen Rebellen aus einem Schlüsselsektor an der Frontlinie in der östlichen Region Luhansk bekannt gegeben. "Heute um 12.20 Uhr hat der Prozess zum Rückzug der Truppen in der Nähe der Ortschaft Solote begonnen", sagte der Armee-Sprecher Andrej Agejew der Nachrichtenagentur AFP.





Anfang Oktober hatte es im Streit um den künftigen Status der von prorussischen Rebellen kontrollierten Gebiete im Osten der Ukraine eine erste Annäherung zwischen Kiew und den Rebellen gegeben.