Umstrittener Diplomat

Grenell tritt als US-Botschafter in Deutschland zurück

02.06.2020, 16:35 Uhr | dpa

Richard Grenell (Archivbild): Der US-Botschafter in Berlin gibt seinen Posten auf. (Quelle: imago images)

Mit seinen Äußerungen hat sich der US-Botschafter Richard Grenell in Deutschland häufig keine Freunde gemacht. Jetzt ist er von seinem Posten zurückgetreten.

Nach gut zwei Jahren im Amt ist Richard Grenell als US-Botschafter in Deutschland zurückgetreten. Den Posten hat vorübergehend seine Stellvertreterin Robin Quinville übernommen, wie Botschaftssprecher Joseph Giordono-Scholz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Grenell hatte in Berliner Regierungskreisen immer wieder für Unmut gesorgt, weil er seine Tätigkeit als Diplomat häufig mit einer politischen Agenda verband. Grenell gilt als extrem loyal gegenüber Trump und rühmt sich immer wieder eines guten Drahtes ins Weiße Haus. Seine Aufgabe sah er in seiner Amtszeit als Botschafter vor allem darin, die Politik Trumps in Deutschland und Europa offensiv zu vertreten.

Grenell war im Februar überraschend von Trump nach Washington berufen worden, um vorübergehend den Posten des Geheimdienstkoordinators zu übernehmen. Hintergrund war, dass der bis dahin ebenfalls geschäftsführende Koordinator Joseph Maguire bei Trump in Ungnade gefallen war und zurücktrat, weswegen eine schnelle Zwischenlösung gefunden werden musste.



Auf Grenell folgt nun der Kongressabgeordnete John Ratcliffe. Welchen Posten Grenell übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.