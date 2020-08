"Unverändert ernst"

Nawalny: Charité-Ärzte geben Update zu Gesundheitszustand

29.08.2020, 15:02 Uhr | rtr

Die behandelnden Mediziner der Berliner Universitätsklinik äußern sich zum Zustand des schwer erkrankten russischen Oppositionellen. Auch zu möglichen Langzeitfolgen gibt es ein Statement.

Die Vergiftungssymptome bei dem schwerkranken Kremlkritiker Alexej Nawalny bilden sich nach einer Mitteilung der Berliner Charité zurück. Sein Gesundheitszustand sei stabil, erklärte die Universitätsklinik am Freitag.

Berliner Charité: Die behandelnden Ärzte geben ein Update zum Gesundheitszustand von Alexej Nawalny. (Quelle: imago images)



Nawalny befinde sich weiter auf einer Intensivstation im künstlichen Koma und werde maschinell beatmet. "Sein Gesundheitszustand ist unverändert ernst, ohne dass akute Lebensgefahr besteht", erklärten die Ärzte. "Nach wie vor sind eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung des Patienten nicht absehbar."

Die behandelnden Ärzte seien mit Nawalnys Frau in engem Austausch, erklärte die Klinik. "Im Einvernehmen mit seiner Ehefrau geht die Charité davon aus, dass die öffentliche Mitteilung zum Gesundheitszustand in seinem Sinne ist." Nawalny war vor gut einer Woche auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen und am Samstag nach Deutschland ausgeflogen worden. Die deutschen Ärzte stellten eine Vergiftung fest. Russland wird für mehrere Giftattentate auf Kremlkritiker verantwortlich gemacht.