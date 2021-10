Bericht über Putschversuch

Sudanesischer Premier soll verschleppt worden sein

25.10.2021, 10:31 Uhr | dpa

Proteste im Sudan: Zehntausende Demonstranten haben in zahlreichen Städten die Auflösung der Übergangsregierung und demokratische Reformen gefordert. (Quelle: Marwan Ali/AP/dpa)

Im Sudan soll es einen Putschversuch gegeben haben. Der Ministerpräsident wollte den Putsch offenbar nicht unterstützen. Nun soll er von Soldaten weggebracht worden sein.

Im ostafrikanischen Sudan soll es nach Berichten am frühen Montagmorgen einen Putschversuch gegeben haben. Der Ministerpräsident Abdullah Hamduk sei von Angehörigen des Militärs an einen unbekannten Ort verschleppt worden, hieß es in einer Mitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite des Informationsministeriums. Zuvor berichteten der Sender Al-Hadath und das Nachrichtenportal Sudan Tribune über den Putschversuch.

Der Mitteilung des Informationsministeriums zufolge habe sich Hamduk geweigert den Putsch zu unterstützen und die sudanesische Bevölkerung aufgerufen, "am Frieden festzuhalten und die Straßen zu besetzen, um die Revolution zu verteidigen". Mitglieder der Übergangsregierung und mehrere Minister sollen ebenfalls festgenommen worden sein, hieß es.



Sudans Ministerpräsident Abdalla Hamdok bei einer Pressekonferenz (Archivbild): Nach Angaben seiner Familie ist sein Haus von Militärs umstellt worden. (Quelle: Xinhua/imago images)



Das Internet und das Mobilfunknetz seien blockiert und Brücken gesperrt, hieß es weiter auf der verifizierten Facebook-Seite des Informationsministeriums. Das Militär habe die Zentralen von Radio- und Fernsehsendern in Omdurman, nahe der Hauptstadt Khartum gestürmt, und dort Mitarbeiter festgenommen.



Der Sudan wurde fast 30 Jahre lang von Omar al-Baschir regiert. Der Langzeit-Machthaber wurde im April 2019 durch monatelange Massenproteste und einen Militärputsch aus dem Amt getrieben. Daraufhin einigten sich das Militär und die zivile Opposition auf eine gemeinsame Übergangsregierung, die den Weg zu Wahlen ebnen soll.