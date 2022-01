Einflussreicher Polit-Clan

Eine Kennedy wird neue US-Botschafterin in Wien

12.01.2022, 18:28 Uhr | dpa

Ob Präsidentschaft oder Senatssitze: Die Kennedy-Familie hat in den USA schon einige einflussreiche Positionen besetzt. Nun wird ein Mitglied des Clans auch neue Botschafterin in Österreich.

Die 67-jährige Victoria Kennedy ist nun offiziell die neue US-Botschafterin in Österreich. Die Diplomatin übergab am Mittwoch ihr Beglaubigungsschreiben an den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Der Posten war nach dem Machtwechsel in Washington rund ein Jahr lang vakant. Die Anwältin war mit dem langjährigen US-Senator Edward Kennedy (1932-2009) verheiratet. Edward Kennedy war der jüngere Bruder des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy.

Sie habe Österreich als junge Studentin erstmals besucht, berichtete Kennedy bei ihrer Ankunft. "Als ich damals in Wien meine Liebe zur Oper entdeckte und mir in Salzburg Musik anhörte, hätte ich mir nie gedacht, dass ich einmal als Vertreterin der USA in dieses wunderschöne Land zurückkehren werde."

Bei der Anhörung im US-Senat versprach die neue Botschafterin ihren vollen Einsatz gegen das mysteriöse "Havanna-Syndrom", das besonders viele US-Diplomaten in Wien betrifft. Als Havanna-Syndrom werden mysteriöse Erkrankungen amerikanischer Diplomaten bezeichnet, die vor Jahren zuerst in der kubanischen Hauptstadt gemeldet worden waren und bis heute Fragen aufwerfen.