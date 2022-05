Nordkorea testet möglicherweise U-Boot-Rakete

Aktualisiert am 07.05.2022 - 09:01 Uhr

Nordkorea hat nach Angaben des s├╝dkoreanischen Milit├Ąrs m├Âglicherweise eine atomwaffenf├Ąhige U-Boot-Rakete getestet. Nordkorea habe eine ballistische Rakete am fr├╝hen Samstagnachmittag (Ortszeit) vor Sinpo an der Ostk├╝ste abgefeuert, teilte der Generalstab mit. Sie sei in Richtung offenes Meer geflogen.