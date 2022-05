USA: Nordkorea steht vor neuem Atomwaffentest

Nordkorea k├Ânnte nach Einsch├Ątzung der USA noch in diesem Monat seinen ersten Atomwaffentest seit 2017 vornehmen. Eine Sprecherin des US-Au├čenministeriums sagte am Freitag, Nordkorea bereite derzeit sein Atomtestgel├Ąnde Punggye-ri vor und k├Ânnte noch im Verlauf des Mai f├╝r einen Test bereit sein. US-Informationen dazu w├╝rden in ├ťbereinklang stehen mit j├╝ngsten "├Âffentlichen Erkl├Ąrungen" Nordkoreas.