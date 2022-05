Der Digitalminister hat das Fotografieren von Essen kritisiert. Der Energieverbrauch sei zu hoch. Ein Blick in die sozialen Medien zeigt: An seine eigene Empfehlung hält sich der Minister oft nicht.

Die G7-Staaten haben sich bei einem Treffen am Mittwoch darauf verständigt, künftig mehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) kritisierte in diesem Zusammenhang, dass beispielsweise zu häufig Fotos von Essen gemacht und so unnötig Energie verbraucht werde – ohne jedoch auf seine eigenen Profile in den Sozialen Medien zu schauen. Der Konter dort folgte prompt.