Nach ihrer Freilassung sei Sedik nach Europa geflohen ÔÇô ohne ihren Mann. "Die chinesische Regierung hat meinen Mann als Pfand in China behalten", erz├Ąhlte sie. So wolle man sie zur R├╝ckkehr zwingen. Au├čerdem habe man ihn gezwungen, sich von ihr scheiden zu lassen. Immer wieder erhalte sie seitdem Anrufe aus China, in denen auch ihr Mann ihr L├╝gen vorwirft. Freiwillig mache er diese Aussagen nicht, vermutet Sedik. Doch wie es ihm geht, das wisse sie nicht.

"Peking stellt die Uiguren unter Generalverdacht"

Seit Jahren beschuldigen Menschenrechtsorganisationen die Regierung in Peking, Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Uiguren-Region Xinjiang zu begehen. China hingegen streitet den Vorwurf ab und spricht von "Umerziehungslagern" in denen die Menschen von "terroristischen Bestrebungen" abgebracht werden sollten.

Experten sehen darin jedoch einen Vorwand, um Uiguren und Uigurinnen zu diskriminieren und zu verfolgen. "Peking stellt die Uiguren unter Generalverdacht, alle islamistische Terroristen zu sein. Das entspricht definitiv nicht der Realit├Ąt", sagte der Journalist und Autor Philipp Mattheis, langj├Ąhriger China-Korrespondent, im Interview mit t-online.

Kritik an China-Reise der UN-Menschenrechtskommissarin

Die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet war in der vergangenen Woche in die Region gereist. Zeitgleich erschienen auch die Enth├╝llungen aus den mutma├člichen Folterlagern. Das Bundesau├čenministerium zeigte sich am Montag jedoch entt├Ąuscht ├╝ber die Reise.

Annalena Baerbock, Bundesau├čenministerin, hatte Aufkl├Ąrung der gravierenden Vorw├╝rfe ├╝ber schwerste Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang gefordert. "Die Reise der Hochkommissarin f├╝r Menschenrechte, Michelle Bachelet, nach China ÔÇô f├╝r die wir uns lange Zeit eingesetzt hatten ÔÇô konnte dieser Erwartung nicht gerecht werden", hie├č es. Aufgrund der chinesischen Beschr├Ąnkungen sei ein ungehinderter Zugang zu Personen und Orten nicht m├Âglich gewesen. Eine unabh├Ąngige Einsch├Ątzung der Lage vor Ort sei dadurch ausgeschlossen gewesen.