Philipp Mattheis: Der langjÀhrige China-Korrespondent hat sich in seinem Buch mit den Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren befasst. (Quelle: Privat/Philipp Mattheis/leer)

Laut Berichten soll eine Million von insgesamt zehn Millionen Uiguren inhaftiert sein. Was ist von diesen Zahlen zu halten?

Die Zahl ist sehr wackelig. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen tatsĂ€chlich dort sind. Es deutet vieles darauf hin, dass diese "Umerziehungslager", wie sie so euphemistisch genannt werden, die IdentitĂ€t und auch den Willen der Menschen brechen sollen. Die Idee ist also vermutlich, dass man viele Menschen ĂŒber mehrere Monate in diesen Lagern hĂ€lt und sie danach so verĂ€ngstigt und traumatisiert sind, dass sie keinen Widerstand mehr leisten. Es ist also denkbar, dass noch mehr Millionen dieses Lagersystem durchlaufen haben und eine "GehirnwĂ€sche" bekommen haben. Es gibt sogar Vermutungen, dass die Lager wieder kleiner werden, weil man – zynisch gesagt – sagt: "Die meisten Uiguren sind jetzt durch."

Das heißt, die Regierung hat ihr Ziel erreicht, einen Großteil der Uiguren mundtot zu machen?

Leider ja.

Und außerhalb der Lager? Werden sie dort auch unterdrĂŒckt?

Ja, Repressalien gibt es auch außerhalb der Lager. Die gesamte Überwachungstechnologie der Regierung – Gesichts- oder Spracherkennung zum Beispiel – wird in Xinjiang erprobt und spĂ€ter auch im Rest des Landes angewendet. Covid-Maßnahmen werden als Vorwand genutzt, um die Leute zu kontrollieren. Es gibt eine systematische Diskriminierung der Uiguren, Jobs werden beispielsweise lieber an Han-Chinesen gegeben.

Könnte sich das mit dem Datenleak Àndern? Steigt der Druck auf die Regierung in Peking?

Davon ist nicht auszugehen. Der Druck hat in den letzten zwei Jahren schon zugenommen. Es gibt immer mehr Initiativen, die Unternehmen dazu drĂ€ngen, ihre Lieferketten zu ĂŒberprĂŒfen und keine Produkte mehr aus China zu beziehen. Das sind gute Entwicklungen, aber ich glaube, damit ist auch das Maximum an Möglichkeiten erreicht, die wir haben. Peking weiß das und nimmt es in Kauf.

Trotzdem kommen die Datenleaks gerade zu einem wichtigen Zeitpunkt, weil die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in China ist und Xi Jinping ein Meister darin, Besuchern eine heile Welt vorzuspielen. Sollte Bachelet nach einer Woche in China sagen "Ach, das ist gar nicht so schlimm, und ich habe da blĂŒhende Landschaften gesehen", wĂŒrde die UN massiv an GlaubwĂŒrdigkeit verlieren. Deshalb ist es gut, dass diese Bilder jetzt belegen, dass es nicht so ist. Aber ich glaube nicht, dass Peking sich davon beeindrucken lĂ€sst.