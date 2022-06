Inhaftierter Wikileaks-Gr├╝nder Gro├čbritannien genehmigt Auslieferung von Assange an die USA Von afp , dpa , MaM Aktualisiert am 17.06.2022 - 12:09 Uhr Lesedauer: 2 Min. Wikileaks-Gr├╝nder Julian Assange: Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe in den USA. (Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa-bilder)

Seit Jahren sitzt er in Gro├čbritannien in Haft. Nun will das Land den Wikileaks-Gr├╝nder Julian Assange an die USA ausliefern. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.

Gro├čbritannien hat die Auslieferung des Wikileaks-Gr├╝nders Julian Assange an die USA genehmigt. Innenministerin Priti Patel unterzeichnete eine entsprechende Auslieferungsanweisung, wie ihr Ministerium am Freitag mitteilte. Dem Australier droht in den USA wegen der Ver├Âffentlichung geheimer Dokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan lebenslange Haft.

"Nach dem Auslieferungsgesetz von 2003 muss der Au├čenminister eine Auslieferungsanordnung unterzeichnen, wenn es keinen Grund gibt, die Anordnung zu verbieten", zitierte der "Guardian" einen Sprecher des Innenministeriums. Einen Grund, die Auslieferung nicht durchzuf├╝hren, habe man demnach nicht gesehen.

Unterst├╝tzer hoffen auf Ausweg f├╝r Assange

Nach jahrelangem Hin und Her vor verschiedenen Gerichten war die britische Regierung nun am Zug. Der High Court in London hatte Ende vergangenes Jahr ein zuvor wegen Suizidgefahr erlassenes Auslieferungsverbot f├╝r Assange wieder aufgehoben. Das oberste Gericht (Supreme Court) hatte eine Berufung dagegen zuletzt abgelehnt.

Ob und wann der 50-j├Ąhrige Australier ausgeliefert wird, war aber zun├Ąchst unklar. "Herr Assange hat das Recht, in der ├╝blichen 14-Tage-Frist Berufung einzulegen", teilte das Innenministerium mit. Assange hat die M├Âglichkeit, seine Auslieferung vor dem High Court anzufechten, was er nach Angaben von Wikileaks auch tun wird.