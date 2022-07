Belarus: Lukaschenko verbietet unabhängige Gewerkschaften nach Protesten

Vor zwei Jahren gab es in Belarus Massenproteste gegen Machthaber Lukaschenko. Dafür werden nun auch die Gewerkschaften verantwortlich gemacht.

Die autoritär regierte Republik Belarus hat nun auch die Arbeit unabhängiger Gewerkschaften verboten. Fast zwei Jahre nach den Massenprotesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko begründeten die Justizbehörden ihre Entscheidung mit angeblichen extremistischen Aktivitäten mehrerer Gewerkschaftsführer und –mitglieder. Die Gewerkschaften hätten sich an einer Eskalation der Lage beteiligt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Minsk mit, unter Berufung auf eine Entscheidung des Obersten Gerichts des Landes.