Eklat um Abbas – Regierungssprecher Hebestreit: "Scholz hat mich kurz angeraunzt"

Aktualisiert am 17.08.2022 - 13:47 Uhr

Aktualisiert am 17.08.2022 - 13:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Nach dem Vorfall bei einer Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Abbas rückt Regierungssprecher Hebestreit in den Fokus. Nun äußert er sich.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit steht nach seiner Entscheidung, die Pressekonferenz von Kanzler Olaf Scholz und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nach dessen Aussage zum Holocaust zu beenden, in der Kritik. Nun meldete er sich selbst zu Wort: Er bedauere sein eigenes Agieren, sagte er am Mittwoch in Berlin.