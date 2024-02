Videotranskript lesen

Stacheldraht und Zelte blockieren diesen Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen. Errichtet wurde die Blockade von israelischen Demonstranten. Sie wollen verhindern, dass Lkws mit Hilfsgütern nach Gaza gelangen.



"Bis dieser Krieg vorbei ist, gibt es für uns keinen Grund, ihnen irgendwelche Hilfen zukommen zu lassen."

"Wir wollen nicht, dass die Lkws hier durchkommen und Hilfsgüter nach Gaza bringen. Das geht alles an Hamas."



Bereits in der Vergangenheit hatte es Berichte darüber gegeben, dass die Terrororganisation Hamas Hilfslieferungen einbehalte, die für die Bevölkerung des Gazastreifens gedacht waren. Mit den finanziellen Hilfen und Sachspenden würde so der Terrorismus der Hamas finanziert. Diese Ansicht teilen die Demonstranten am Grenzübergang und reagieren mit Unverständnis auf die Fortsetzung der Hilfslieferungen.



"Ich verstehe nicht, warum ein Land, das im Krieg ist, Hilfslieferungen an den Feind schickt und damit den Krieg am Leben hält. Jeder Lkw, der über die Grenze fährt, bedeutet einen weiteren Tag Krieg für beide Seiten."



Das israelische Militär hatte den Grenzübergang zur Sperrzone erklärt, nachdem es in der Vergangenheit bereits eine ähnliche Blockade gegeben hatte. Die Demonstranten wollen dennoch vor Ort verharren.

Über Nacht hielten nach eigenen Angaben rund 120 Personen in Zelten die Stellung. Die Hilfslieferungen in den Gazastreifen sollen dazu beitragen, die humanitäre Katastrophe vor Ort einzudämmen. Durch den Krieg haben unzählige Menschen ihre Wohnung und ihre Lebensgrundlage verloren.