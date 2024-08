Ein Angriff des Iran auf Israel steht wohl unmittelbar bevor. Die USA warnen – und schicken Kampfjets in den Nahen Osten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Zypern zu umfangreichen Evakuierungen aus Nahost bereit

10.46 Uhr: Die Republik Zypern ist bereit, im Falle einer Eskalation im Libanon und Israel bei Evakuierungen von Bürgern der EU und anderen Staaten zu unterstützen. "Wir sind bereit zu helfen, falls es notwendig wird", sagt der Sprecher der Regierung in Nikosia, Giannis Antoniou, der Deutschen Presse-Agentur. Zahlreiche Botschaften von EU-Ländern hätten bereits Kontakt mit der Regierung Zyperns aufgenommen, um Details der möglichen Evakuierungen zu besprechen – darunter sei auch Deutschland.

Zypern hat wiederholt bei verschiedenen Krisen im Nahen Osten als Drehscheibe für Hilfs- und Evakuierungsaktionen gedient. Es ist das EU-Land, das geografisch am nächsten zum Nahen Osten liegt. Der Flug aus dem Libanon nach Zypern dauert etwa 35 Minuten. Zudem könnten auch Fähren eingesetzt werden, die Ausreisewillige in die Hafenstädte Limassol oder Larnaka bringen. Auf diesen Routen konnten in den vergangenen Monaten bereits mehrmals Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Der Evakuierungsplan mit dem Namen "Hestia" sieht den Angaben nach vor, dass Flugzeuge aus EU-Staaten und Drittländern eigene Bürger und ihre Familienmitglieder aus dem Libanon oder Israel holen und nach Zypern bringen. Dazu stehen die Flughäfen von Larnaka und Paphos bereit. Zudem ist in dem Plan detailliert ausgearbeitet, wo die Evakuierten vorübergehend untergebracht würden, bis sie in ihre Heimatländer weiterfliegen.

USA schießen Luftfahrzeuge und Raketen der Huthi ab

3.15 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden haben Streitkräfte des US-Zentralkommandos nach eigenen Angaben zwei unbemannte Luftfahrzeuge der vom Iran unterstützten Huthi, eine Bodenkontrollstation der Huthi und drei Marschflugkörper in den von der Terrorgruppe kontrollierten Gebieten im Jemen zerstört.

Hamas benennt neuen Verhandlungsleiter

0.55 Uhr: Die islamistische Terrorgruppe Hamas soll nach der Tötung ihres Auslandschefs Ismail Hanija einen neuen Verhandlungsleiter für die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen ernannt haben. Khalil al-Haya werde die Hamas bei den indirekten Verhandlungen vertreten und dabei den Weisungen ihres neuen Anführers Jihia al-Sinwar unterstehen, berichtete der saudi-arabische Fernsehsender Al Hadath unter Berufung auf drei palästinensische Quellen, darunter einen Hamas-Beamten. Der kürzlich in Teheran getötete Frontmann Hanija hatte als der Chefdiplomat der Hamas gegolten.

Anders als sein Vorgänger Hanija, der als Vorsitzender des Politbüros ein Luxusleben in Katar führte, hält sich Sinwar seit dem von ihm befehligten Massaker der Hamas im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober vergangenen Jahres versteckt. Er wird irgendwo im weit verzweigten Tunnelnetzwerk unter dem blockierten Küstenstreifen vermutet. War die Führung der Hamas bislang auf einen Chef für den Gazastreifen und einen außerhalb des Küstengebiets aufgeteilt, ist die Macht nun in Sinwars Händen gebündelt.

Mittwoch, 7. August

Vereinigtes Königreich rät von Flügen über Libanon ab

21.44 Uhr: Die Flugsicherheitsbehörde des Vereinigten Königreichs rät im Vereinigten Königreich registrierten Fluggesellschaften von Flügen über den libanesischen Luftraum ab. Grund dafür sind mögliche Militär-Aktivitäten in dem Gebiet. Die Empfehlung gilt ab sofort bis zum 4. November.

Ägypten verbietet kommende Nacht Flüge über Teheran

20.26 Uhr: Ägypten hat seinen Airlines für die Nacht auf Donnerstag Flüge über der iranischen Hauptstadt Teheran untersagt. "Alle ägyptischen Fluggesellschaften sollten Flüge über Teheran vermeiden", heißt es in einem Sicherheitshinweis der zivilen Luftfahrtbehörde in Kairo. Die Anweisung gilt ab 3 Uhr nachts am Donnerstag (MESZ) für drei Stunden. Ägyptens zivile Luftfahrtbehörde verwies in einer Mitteilung auf eine Warnung der iranischen Behörden, nach denen etwa zur selben Zeit im Land Militärübungen geplant seien. Pläne für Flüge über dieses Gebiet würden seitens des Iran abgelehnt.