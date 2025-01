Model überrascht mit neuem Look

Von dpa Aktualisiert am 20.01.2025 - 07:41 Uhr

Eine israelisch-britische Geisel ist aus der Gewalt der Hamas befreit. Doch die brutale Entführung hat bleibende Verletzungen bei ihr hinterlassen.

Emily Damari, eine der drei im Gazastreifen freigelassenen israelischen Geiseln, hat während der Entführung durch die Hamas zwei Finger verloren. Das berichteten mehrere israelische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Damaris Familie. Auf Bildern von einem gemeinsamen Videocall der 28-Jährigen und ihrer Mutter mit Verwandten war auch die bandagierte Hand der jungen Frau zu sehen. Auch auf einem anderen, von der Regierung veröffentlichten, Foto von Damari und ihrer Mutter war ihre augenscheinlich versehrte Hand zu sehen.

Damari hat neben der israelischen auch die britische Staatsbürgerschaft. Sie war während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 aus ihrem Haus im Kibbuz Kfar Aza entführt worden. Auf den Bildern des Videocalls mit Angehörigen war sie strahlend wiedervereint, mit ihrer Mutter Mandy zu sehen.

Hamas verbreitet Propagandavideo

Indes verbreitete die Hamas ein Propagandavideo von der Freilassung der israelischen Geiseln. Das Video war auf dem Telegram-Kanal der Kassam-Brigaden zu sehen, verbreitete sich aber auch rasch in den sozialen Medien. Das Video wurde von israelischer Seite als sehr zynisch eingestuft.

Die drei Zivilistinnen Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31) sind darin vor ihrer Übergabe an Vertreter des Roten Kreuzes zu sehen. Sie waren seit ihrer Entführung während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 im Gazastreifen gewaltsam festgehalten worden (hier lesen Sie mehr über die drei Frauen).

In dem Fahrzeug sitzen die drei Geiseln zusammen und lächeln. Um den Hals tragen sie Bänder mit der Aufschrift "Palestine" (Palästina) in den Farben der palästinensischen Flagge. Sie bekommen dann Tüten mit "Andenken" an ihren Aufenthalt im Gazastreifen überreicht. Zudem bekommt jede der Frauen eine offiziell anmutende Mappe mit der hebräischen Aufschrift "Freilassungsentscheidung".

Bei der Übergabe an das Rote Kreuz werden die Fahrzeuge von einer Menschenmenge und schwer bewaffneten Hamas-Kämpfern umringt. Die dicht gedrängte Menge skandiert dabei "Allahu Akbar" (Gott ist groß). Dann ist zu sehen, wie Vertreter der Hamas sowie des Roten Kreuzes Dokumente unterzeichnen. Dann rennen die drei Frauen von einem Fahrzeug der Hamas in einen Wagen des Roten Kreuzes. Bei einer früheren Waffenruhe freigelassene Geiseln hatten berichtet, dass sie den Moment der Übergabe, während sie von einer riesigen Menschenmenge umringt waren, als extrem beängstigend empfunden hatten.

Israel lässt Häftlinge nach Geiselübergabe frei

Auch Israel hat kurz danach gemäß dem Gaza-Abkommen 90 Palästinenser aus der Haft entlassen. Das berichtete die "Times of Israel" in der Nacht unter Berufung auf die israelische Gefängnisbehörde. Bei den meisten handele es sich um Frauen und Minderjährige. Die Mehrheit der Häftlinge stamme aus dem Westjordanland, andere aus Ost-Jerusalem. Palästinensischen Berichten zufolge seien einige nach Ramallah, andere zu ihren Häusern in Ost-Jerusalem gebracht worden.

Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie Menschen nahe Ramallah das Eintreffen der weißen Busse jubelnd begrüßten. Israel wollte laut Berichten Feiern nach der Entlassung der palästinensischen Häftlinge unterbinden.