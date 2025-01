In Sportstudio mit Parasiten angesteckt

"Beleidigung des Propheten" Iranischer Rapper offenbar zum Tode verurteilt

Von afp Aktualisiert am 20.01.2025 - 14:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Amir Tataloo: Dem iranischen Rapper soll die Todesstrafe drohen. (Archivfoto) (Quelle: Hamed Badiee/imago-images-bilder)

Einst wurde Amir Tataloo von der iranischen Führung hofiert. Jetzt soll der Musiker zum Tode verurteilt sein.

Ein iranisches Gericht hat den wegen Blasphemie verurteilten Sänger Amir Tataloo in einem Berufungsverfahren zum Tode verurteilt. Die reformorientierte Zeitung "Etemad" berichtete am Sonntag in ihrer Onlineausgabe, das Oberste Gericht habe den Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen eine fünfjährige Haftstrafe akzeptiert, die unter anderem wegen Gotteslästerung verhängt worden war.

Der Prozess sei wieder aufgenommen worden, "und dieses Mal ist der Beschuldigte wegen Beleidigung des Propheten zum Tode verurteilt worden", berichtete die Zeitung unter Bezug auf den Propheten Mohammed. Das Urteil sei bisher nicht endgültig, es könne Berufung eingelegt werden.

Vorwürfe von "Propaganda"

Der 37-jährige Sänger und Komponist, der mit bürgerlichem Namen Amir Hossein Maghsoudloo heißt, ist einer der Pioniere des iranischen Raps. Er ist bekannt dafür, Rap mit Pop und R&B zu kombinieren. Nachdem er keine Lizenz für eine Tätigkeit im Musikbereich von den iranischen Behörden bekommen hatte, verlegte er 2018 seinen Wohnsitz in die türkische Metropole Istanbul. Im Dezember 2023 übergab ihn die türkische Justiz an den Iran. Seitdem sitzt Tataloo in Haft.

Unter anderem wurden ihm "Ermutigung der jungen Generation zur Prostitution", Verbreitung von "Propaganda" gegen die Islamische Republik und Veröffentlichung "obszöner Inhalte" vorgeworfen.

Früher vom Regime unterstützt

Der von Kopf bis Fuß tätowierte Rapper war in der Vergangenheit zunächst von konservativen Politikern hofiert worden, weil sie in ihm einen Weg sahen, junge, liberal gesinnte Iranerinnen und Iraner zu erreichen. Noch vor zwei Jahren berichtete t-online von Einschüchterungsversuchen gegenüber Kritikern Tataloos, weil er damals ein Konzert in Deutschland spielen wollte.