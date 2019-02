Kampf um letzte IS-Bastion Baghus

In Syrien ist das "Kalifat" noch 700 mal 700 Meter groß

20.02.2019, 14:57 Uhr | AFP

In Syrien steht der "Islamische Staat" vor dem Zusammenbruch. Die letzte IS-Bastion in Baghus schrumpft von Tag zu Tag. Doch die Kämpfer leisten erbitterten Widerstand.

Das Gebiet unter Kontrolle des "Islamischen Staats" (IS) im Osten Syriens ist nach Angaben einer kurdisch-arabischen Allianz auf nur einen halben Quadratkilometer geschrumpft. Der Sieg über die IS-Miliz und das Ende ihrer Existenz werde spätestens "in einigen Tagen" verkündet werden, sagte ein Kommandeur der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Dschia Furat, der Nachrichtenagentur AFP auf dem Stützpunkt Al-Omar.

Die IS-Miliz ist auf das Dorf Baghus am Ufer des Euphrat zurückgedrängt worden, doch leisten dort weiter einige hundert Kämpfer Widerstand. Zahlreiche Tunnel und Minen behindern den Vormarsch der SDF-Truppen, die sich zudem immer wieder Selbstmordanschlägen ausgesetzt sehen. Auch sind nach Angaben des kurdisch-arabischen Bündnisses weiterhin zahlreiche Zivilisten in Baghus präsent.







Tausende Angehörige von Dschihadisten auf der Flucht

In den vergangenen Wochen waren tausende Angehörige von Dschihadisten aus der letzten IS-Bastion an der irakischen Grenze geflohen, darunter auch viele europäische Frauen und Kinder. Auch viele ausländische Dschihadisten ergaben sich den kurdischen Kämpfern, doch die Gefechte dauern an. US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag, dass binnen 24 Stunden der Sieg über die Extremistengruppe verkündet werden könne.